Grande émotion pour Miss Belgique: elle retrouve son père biologique en Éthiopie (vidéo)

Ce vendredi 5 novembre fut un jour chargé en émotions pour Kedist Deltour, l’actuelle Miss Belgique . La jeune femme de 24 ans est partie en voyage en Éthiopie, son pays d’origine, pour y retrouver son père biologique. Abandonnée par ce dernier à l’âge de huit ans, Kedist Deltour ne l’avait plus revu depuis. Et leurs retrouvailles, relayées par SudInfo, ont été intenses, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Miss Belgique est arrivée dans le village de son père accompagnée de son demi-frère, qui vit actuellement à Paris, et a fondu en larmes lorsque son papa s’est présenté à elle. Submergé par l’émotion, celui-ci s’est laissé tomber au sol avant de serrer sa fille dans ses bras.

« Ça m’a détruite »

Aujourd’hui heureuse en Belgique, Miss Belgique souhaitait revoir son père pour avoir des explications sur son abandon. L’homme a abandonné ses enfants (Kedist, son frère et sa sœur) à la mort de sa femme, après s’être remarié avec une dame qui maltraitait les enfants. Placés dans un orphelinat, ils ont été adoptés, et vivent depuis en Belgique. Mais si elle a pardonné son père, elle n’oublie rien. « En tant qu’enfant, ça m’a détruite. Je n’oublierai jamais », a-t-elle dit à son papa biologique, qui lui expliquait qu’il était à l’époque trop pauvre pour prendre soin de ses enfants : « Je n’avais pas de quoi vous donner à manger. J’étais livreur et c’était dur pour moi ».

Kedist Deltour a également pu rencontrer ses petits frères, âgés de 6, 10 et 13 ans, puis son grand-père maternel. Ce samedi, la jeune femme se rendra sur la tombe de sa maman.