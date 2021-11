Harry Potter : Colombus rêve de mettre en scène « Les Enfants maudits » avec les acteurs originaux

Il y a 20 ans sortait le premier film de la saga Harry Potter, « Harry Potter à l’école des sorciers ». A cette occasion, Chris Colombus, le réalisateur, revenait avec le magazine Variety sur certains de souvenirs et ambitions.

L’Américain a ainsi déclaré être très intéressé d’adapter la pièce de théâtre « Harry Potter et l’Enfant maudit » (« Harry Potter and the Cursed Child ») sorti en juillet 2016. « J’adorerais mettre en scène 'L’enfant maudit'. C’est une pièce géniale et les acteurs de la série originelle ont le bon âge pour jouer ces rôles. C’est un de mes petits fantasmes », a-t-il confié au magazine.

Aucune annonce officielle concernant un possible retour d’Harry, Ron et Hermione sur le grand écran n’a cependant encore été émise.