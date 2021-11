Une adolescente sauvée d’un kidnapping grâce à un signal de détresse populaire sur TikTok

Portée disparue par ses parents depuis plusieurs jours, une adolescente américaine de 16 ans a été retrouvée le 6 novembre. Et en partie grâce au réseau social TikTok.

La jeune fille, enlevée par un homme de 61 ans, a en effet réussi à alerter un homme en effectuant un signe particulier de la main, geste popularisé sur TikTok et représentant la violence domestique et/ou un appel à l’aide. Il consiste à lever la main, paume ouverte vers la/les personne(s) que l’on souhaite interpeller, puis replier le pouce, avant de fermer les doigts sur celui-ci. Ce geste discret a été introduit l’année dernière par la Canadian Women’s Foundation.

Le conducteur ayant donc aperçu et reconnu le signal de détresse de l’adolescente a directement appelé les secours, rapporte NBC News. C’est comme cela que le kidnappeur a pu être arrêté, et la jeune fille sauvée, après avoir traversé quatre états des États-Unis avec son ravisseur. Ce dernier est accusé d’enlèvement et de possession de matériel montrant « des actes sexuels sur une jeune fille » mineure.