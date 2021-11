Un employé du film «Rust» envoyé à l’hôpital: «Les médecins essaient de sauver son bras»

Le plateau de tournage, théâtre du tir accidentel d’Alec Baldwin ayant entraîné la mort d’Halyna Hutchins, était en cours de démontage lorsqu’une araignée violoniste, venimeuse, a mordu un employé de l’équipe, Jason Miller.

La morsure de cette bête dangereuse a malheureusement gravement empoisonné le technicien d’éclairage, qui a été emmené à l’hôpital pour subir plusieurs opérations et stopper l’infection. Cependant, Jason Miller présente déjà des signes de nécrose et de septicémie et « les médecins font de leur mieux pour arrêter l’infection et essayer de sauver son bras de l’amputation », rapporte Sky News.

Du côté de « Rust », un porte-parole de la production du film a annoncé qu’il ne souhaitait pas commenter « les affaires privées des membres de l’équipe ».