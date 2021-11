Dour Festival 2022 annonce ses premières têtes d’affiche dont Angèle et Flume

La première grande tête d’affiche très attendue n’est autre qu’Angèle qui revient dans quelques jours avec un second album, « Nonante-Cinq ». Un autre artiste connu pour ses nombreux tubes est attendu, ce sera l’Australien Flume. Au total 250 artistes seront présents pour cette grande édition de retour du festival. Dour Festival veut revenir avec des artistes de tous les styles et un mot d’ordre : la fête.

Dour Festival arrivera avec de belles surprises pour l’été 2022. En effet, le festival durera désormais sept jours, trois jours de « warm-up » avec le Dour CampFest et cinq jours de concerts, le tout du 11 au 17 juillet. Et pour les artistes, la liste commence déjà à sortir.

Les festivaliers pourront retrouver la techno acid d’Amelie Lens, l’électro de Sven Vath ou bien la techno de Reinier Zonneveld. Seront aussi présents Avalon Emerson, Joy Orbison, Folamour, ou Honey Dijon et The Blessed Madonna. Les artistes continuent d’arriver dans la line-up et Dour Festival annonce que ce n’est que le début pour cette édition véritablement XXL.

Pour ce qui achèteront le pass pour les cinq jours, le Dour CampFest sera gratuit, une incitation de plus pour prendre une grande semaine de vacances pour profiter du festival. Rendez-vous sur le site pour découvrir les prochains artistes à rejoindre le festival qui s’agrandit d’année en année.