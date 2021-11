«Vous êtes très belle»: l’échange adorable entre la princesse Anne et un jeune cavalier

Ancienne cavalière de haut niveau, la fille du prince Philip et de la reine Elizabeth est allée à la rencontre des membres de l’association Riding for the Disabled (RDA) le 5 novembre dernier, pour célébrer les 50 ans de son engagement auprès de cette organisation. L’occasion pour elle d’échanger avec les adultes et enfants qui profitent de l’encadrement de cette association permettant l’accès à l’équitation aux personnes handicapées.

Sur Twitter, RDA a publié quelques images de cette journée de rencontre avec la princesse Anne. Et a rapporté une conversation adorable entre cette dernière et un tout jeune cavalier. Le petit garçon, Ryder, pas vraiment impressionné par son interlocutrice royale, lui a d’abord demandé si elle était la Reine, avant de lui lancer sans sourciller un sacré compliment : « Vous êtes très belle… et très sexy ! ». Une phrase surprenante, qui a beaucoup amusé la princesse Anne, 71 ans. En effet, sur les photos de sa rencontre avec Ryder, on la voit éclater de rire devant le petit garçon, qui se cache, soudainement gêné.

La princesse Anne est depuis 1985 la présidente de Riding for Disabled.