Taylor Swift révèle l’histoire secrète de la chanson culte «All Too Well»

La chanson culte de Taylor Swift sort en version longue. « All Too Well » est sortie en 2012 dans son album Red et presque dix ans plus tard, le mystère planait encore autour des paroles et d’une version longue. Finalement, l’artiste dévoile aujourd’hui les petits secrets autour de cette chanson d’amour perdu.

La chanteuse sort un nouveau disque Red (Taylor’s Version), agrémenté de dix nouveaux titres et de « All Too Well » en version originale, longue de 10 minutes. La ballade mélancolique de la star est sortie quand elle n’avait que 22 ans. La chanteuse s’est confiée lors de son passage dans l’émission « Good Morning America » : « « All Too Well » a été la plus difficile à écrire de l’album, parce que ça m’a pris beaucoup de temps de filtrer tout ce que je voulais y mettre. Au départ, elle durait une dizaine de minutes, et on ne peut pas mettre une chanson de dix minutes sur un album. J’ai dû la réduire à une histoire qui fonctionne sous la forme d’une chanson ».