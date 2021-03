Taylor Swift épingle la série «Ginny & Georgia» pour commentaire sexiste

C’est cette réflexion que la chanteuse a qualifiée de « profondément sexiste ». Taylor Swift est alors expliqué son ressenti via un post Twitter : « Hey « Ginny & Georgia », 2010 a appelé et elle aimerait récupérer ses blagues paresseuses et profondément sexistes ». Elle continue et propose de changer les mentalités : « Et si on arrêtait de dévaloriser les femmes qui travaillent dur en qualifiant ces conneries de drôles. Et puis, Netflix, après « Miss Americana », ces atouts ne te vont pas ».

La chanteuse a et continue d’être moquée pour ses chansons, de rupture notamment à la suite de ses succès comme « I Knew You Were Trouble » et « We Are Never Getting Back Together ». Elle avait notamment mis en avant que ce genre de réflexion n’aurait jamais été fait à un homme.

« Miss Americana » est un film disponible sur Netflix. La réalisatrice Lana Wilson s’intéresse à la chanteuse durant sa carrière. L’occasion pour Taylor Swift d’aborder des sujets importants pour elle dont celui du sexisme et de la toxicité du milieu envers les femmes. Le film est sorti il y a un an. Taylor Swift a aussi fini son post en souhaitant un « joyeux mois de l’histoire des femmes, j’imagine ».