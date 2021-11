Les photos du fastueux mariage de Paris Hilton

Paris Hilton et Carter Reum se sont dits oui le vendredi 12 novembre. Le couple a officialisé la relation en avril 2020, puis s’est fiancé en février dernier. La star et certains invités ont partagé des photos de l’événement et de la réception qui ont suivi. Des images qui ont de quoi faire rêver. Du menu à la robe de mariage, le couple a su largement contenter les invités.

Le couple s’est marié dans la propriété de Bel-Air pendant trois jours de festivités. Le gratin de la jet-set américaine était présent. Parmi les invités figuraient Kim Kardashian, Nicole Richie, Demi Lovato, Emma Roberts, Bebe Rexha, Evan Ross et Kyle Richards notamment. Paris Hilton était habillée d’une première robe Oscar de la Renta, aux manches longues avec de superbes broderies florales, avant de changer ensuite trois fois de tenue.