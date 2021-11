«Historique»: Taylor Swift bat des records sur Spotify avec «Red (Taylor’s Version)»

Taylor Swift continue sur sa lancée et réenregistre son deuxième album « Red », de 2012. À sa sortie, ce vendredi 12 novembre, « Red (Taylor’s Version) » a été accueilli avec les honneurs. En effet, Spotify, la plateforme de streaming a qualifié ce jour « d’historique ». La chanteuse américaine a battu deux records : celui de l’album d’une artiste féminine la plus écoutée en un jour et celui de l’artiste féminine la plus écoutée en un jour.

Dans cette nouvelle version de « Red », il existe trente pistes. Taylor Swift a collaboré avec Ed Sheeran pour faire naître ce petit bijou. Elle a également enregistré un court-métrage avec Dylan O’Brien et Sadie Sink sur sa chanson « All Too Well ».