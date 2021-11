Quoi de neuf? De Gaulle!

Pour le 51e anniversaire du décès de Charles de Gaulle, on aura rarement vu autant de personnalités dans le petit cimetière de Colombey-les-Deux-Églises. C’est que, au mois d’avril, ce sont les présidentielles chez nos voisins et nombreux sont les candidats qui cherchent sinon le parrainage du grand Charles, au moins une sorte de bénédiction de l’au-delà qu’une simple visite devant une tombe accorderait. On ne citera pas ceux qui, connus et moins connus, ont effectué le déplacement, cela évitera de mentionner les noms d’opportunistes vraiment déplacés. L’appel à de Gaulle n’est pas nouveau...