Bernard Werber : «Il faut s’inspirer des abeilles!»

Bernard Werber nous emmène dans un voyage captivant entre passé torturé et futur apocalyptique. Et si le destin de l’humanité dépendait finalement de ces fabricantes de miel ?

Ancien professeur d’histoire, René Toledano a appris à maîtriser l’autohypnose régressive pour voyager avec son esprit dans le temps et aller à la rencontre de ses vies antérieures. Il en a d’ailleurs fait son métier en proposant des spectacles. Mais l’un d’eux tourne mal quand une dame demande à se projeter dans le… futur. Elle découvre un monde apocalyptique, surchauffé et surpeuplé, en proie à la guerre. René décide de trouver la solution à ce déclin et apprend que celle-ci serait liée aux abeilles. Il part alors à la recherche d’une prophétie annonçant le destin de l’humanité, écrite...