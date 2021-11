Frédéric Lopez apparaît méconnaissable sur France 2 (vidéo): «J’espère qu’il va bien»

Jeudi soir, Julian Bugier lançait un nouveau magazine sur France, « J’ai une idée pour la France ». Le but du programme est de donner la parole aux citoyens français et d’écouter leurs projets, leurs « initiatives originales qui répondent à de nombreuses problématiques actuelles ».

Pour cela, Julian Bugier reçoit également des invités spéciaux et personnalités. Et pour sa première, il avait convié Frédéric Lopez pour parler de « l’initiative qui l’a le plus inspiré ». L’ex-animateur de « Rendez-vous en terre inconnue » est venu témoigner d’une expérience forte qu’il a vécu lors d’un de ses voyages et de la rencontre avec les créateurs d’une association cambodgienne qui soutient les enfants défavorisés au Cambodge.

Mais ce n’est pas son témoignage que les internautes ont retenu hier soir. Ils ont été très surpris, voire choqués, par l’apparence de Frédéric Lopez. En effet, celui-ci, cheveux blancs et barbe blanche, était méconnaissable. « Il a pris 10 ans en un an », ont commenté sur Twitter plusieurs utilisateurs, constatant « un sacré coup de vieux ». « Il y a un souci là non ? », s’est aussi demandé un internaute, pendant qu’un autre écrit espérer « que Frédéric Lopez va bien ». On l’espère aussi.