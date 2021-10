Oli de Bigflo et Oli prochain participant de «Rendez-vous en Terre Inconnue» (photo)

Après Vianney (parti en Éthiopie), c’est au tour du jeune rappeur toulousain Oli, membre du duo Bigflo et Oli, d’avoir rendez-vous en Terre Inconnue. D’après une photo publiée par l’animateur de l’émission, Raphaël de Casabianca, Oli a décollé avec lui dimanche soir, pour une destination que le rappeur ne connaît pas. On y voit Oli les yeux bandés devant un Boeing de la compagnie AirFrance, les yeux bandés et un casque sur les oreilles.

Depuis presque un an maintenant, les interprètes de « Dommage » n’ont plus donné de leurs nouvelles. En octobre 2020, ils avaient annoncé à leurs abonnés leur envie de faire une coupure médiatique et des réseaux sociaux pour « partir préparer le prochain album et prendre du temps pour nous ».