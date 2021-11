Le nageur quadri amputé Théo Curin vient de terminer l’exploit de la traversée du lac Titicaca en 11 jours (vidéo)

Théo Curin a réalisé cet exploit accompagné de deux autres sportifs français, l’ex-nageuse Malia Metella, 39 ans et Matthieu Witvoet, 27 ans. Ils sont partis dans les eaux glacées du lac le 10 novembre dernier depuis le village de Copacabana en Bolivie. Les athlètes ont expliqué avoir rencontré des pécheurs lors de leur traversée qui les ont reconnus. Les nageurs étaient visiblement émus de leur performance et de la dizaine de jours passés ensemble.

Le jeune homme originaire de l’est de la France est un sportif de haut niveau, double vice-champion du monde. En 2016, il avait fini quatrième au 200m nage libre lors des Jeux paralympiques de Rio. Ce défi lui a été inspiré par Philippe Croizon, quadri amputé aussi qui avait réalisé en 2010, la traversée de la Manche à la nage.

Les conditions de cette traversée ont été difficiles notamment à cause de l’altitude à laquelle se trouve le lac mais aussi à cause du froid. Les jeunes athlètes se sont entraînés pendant plus d’un an avant de réaliser ce formidable exploit.

En plus d’une épreuve physique extraordinaire, Théo Curin et ses coéquipiers y ont joint des motivations écologiques. Les athlètes ont tiré derrière eux une petite embarcation réalisée à partir de déchets. Ils nageaient à tour de rôle, dormant et mangeant sur le bateau de fortune.

Théo Curin a été amputé des quatre membres à l’âge de 6 ans après une méningite foudroyante.