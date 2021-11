«Le Meilleur Pâtissier»: le Belge Alexandre tente de reproduire un œuf Kinder et le rate totalement

Cependant, le gâteau d’Alexandre, composé de mousse au chocolat, d’un biscuit chocolaté et d’un insert de crème au chocolat blanc, n’a pas pris au frais assez longtemps. Et au démoulage, tout s’est écroulé. Rien n’était assez solide et le Belge a donc sorti « une belle bouse » – ce sont ses mots – du moule. Il a tout de même réalisé par-dessus un glaçage blanc et rouge-orange, comme les couleurs de la marque Kinder. Mais si le goût y était, ce beau raté a classé Alexandre dans les flops de l’épreuve.

Heureusement, celui qui avait presque emporté le tablier bleu lors de l’épisode passé s’est rattrapé dans les deux autres épreuves de lundi soir. Deuxième à l’épreuve de Mercotte, Alexandre a réalisé un bon gâteau représentant un Jokari et son travail a impressionné le chef invité à la dégustation, François Perret. Deux dernières épreuves qui ont permis au Belge de rester dans le concours pour au moins une semaine encore !

Au terme de cette semaine, c’est finalement Anne-Loup qui a quitté la compétition, et Aya a pris le tablier bleu de meilleur pâtissier de la semaine.