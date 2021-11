Air de familles: tous des CRACS!

Les mouvements de jeunesse offrent, tout au long de l’année et à tous les jeunes, des lieux d’ouverture, de participation et de citoyenneté active, de découverte de la démocratie, d’éducation par l’action et d’apprentissage. En Belgique, les cinq fédérations francophones – Les Scouts, Les Guides, Le Patro, Les Faucons Rouges, Les Scouts et Guides Pluralistes – rassemblent chaque année de plus en plus de jeunes. Bien que chacun soit différent dans sa pédagogie et ses méthodes d’action sur le terrain, ils ont tous un même but : faire de tous les jeunes qui leur sont confiés des...