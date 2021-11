Jean-Pierre Pernaut s’adresse aux téléspectateurs de TF1 pendant le JT: «J’ai été très con»

On l’apprenait hier soir, Jean-Pierre Pernaut est à nouveau atteint d’un cancer. Après la prostate il y a trois ans, ce sont les poumons de l’ancien présentateur du JT de 13h de TF1 qui sont touchés. Mais « JPP » ne se laisse pas abattre, et souhaite surtout qu’on parle du cancer, et quand n’en fasse plus un sujet tabou. Une volonté qu’il avait déjà exprimée lundi soir, mais qu’il a répétée ce mardi sur TF1, à la fin du JT. Il ne le présente plus depuis presqu’un an, mais sa successeuse Marie-Sophie Lacarrau a tenu à lui donner la parole.