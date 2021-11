Jean-Pierre Pernaut aimerait participer à «Danse avec les stars»

Enfin, un de ses projets en a surpris quelques-uns. En effet, Jean-Pierre Pernaut à une émission bien précise en tête : « Et l’an prochain, mon souhait est de faire Danse avec les Stars ! ».

Jean-Pierre Pernaut est revenu un peu plus sur sa maladie et insiste sur l’importance d’en parler. Il a aussi fait part de ses regrets à propos du tabac en déclarant : « J’ai été idiot, con de ne pas arrêter de fumer plus tôt » et d’ajouter, « S’il y a deux personnes qui arrêtent parce que j’en parle, j’ai gagné ». Jean-Pierre Pernaut a déjà été opéré l’été dernier du poumon droit pour retirer les tumeurs avec succès. Cependant, c’est aujourd’hui son poumon gauche qui est atteint. Jean-Pierre Pernaut est actuellement en train de suivre une radiothérapie.

L’ancien journaliste de TF1 sera aussi au cœur d’un documentaire intitulé « La vie d’après », diffusé le 9 décembre prochain sur C8.