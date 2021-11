Le nouvel album d’Orelsan cartonne: disque de platine en seulement une semaine

Jusqu’à maintenant, aucun rappeur n’avait vendu autant d’albums en sept jours, il s’agit donc du meilleur démarrage dans la catégorie rap français depuis la sortie de « Deux frères » de PNL en 2019.

Si on détaille les ventes, Aurélien Cotentin (de son vrai nom) a réalisé 38.894 ventes en streaming, 3.420 en digital et 96.615 en physique. Il faut dire que le rappeur de Caen avait mis au point une stratégie de vente efficace. Au lieu de sortir un seul CD, Orelsan en a créé 15 différents, en édition limitée ! Des disques aux illustrations particulières, liées à son univers. Et qui se revendent maintenant bien cher sur internet, jusqu’à 20 fois le prix d’achat.