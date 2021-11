Ce bébé de 11 mois fait le buzz sur son snowboard (vidéo)

Haute comme trois pommes, coiffée d’un gros casque de ski, équipée de lunettes et emmitouflées dans son gros manteau d’hiver, la petite Yuji dévale les pentes de la station de ski Thaiwoo, près Zhangjiakou, l’une des villes hôtes des prochains Jeux Olympiques d’hiver. Accroupie sur sa planche, Yuji semble tout à fait à l’aise, même si elle ne maîtrise évidemment pas encore tout à fait sa vitesse et sa direction.

Un jour les JO ?

Ce sont ses parents qui l’ont initiée au snowboard, comme le rapporte La Dépêche. « On l’a mise un jour dans des chaussures de snowboard et on s’est rendu compte qu’elle tenait debout », a expliqué sa maman. Une surprise, puisque la petite Yuji ne marchait pas encore à l’époque ! Elle a seulement effectué ses premiers pas, sur la neige, il y a quelques jours.

Les vidéos de la fillette, que tout le monde surnomme « Beibei » pour « bébé », font un carton sur les réseaux sociaux. À tel point que les autres skieurs reconnaissent Yuji et demandent régulièrement pour faire des photos avec elle. « Beaucoup de gens nous disent : ’Elle est super-douée, elle devrait participer aux Jeux olympiques un jour’. Je vais y réfléchir », a encore raconté la maman de Yuji, bien consciente cependant que sa fille est encore beaucoup trop jeune.