Dans «Encanto», la nouvelle princesse Disney porte des lunettes, une première!

Mirabel, la nouvelle princesse Disney a les cheveux bouclés, vit dans les montagnes colombiennes et porte de grandes lunettes rondes et vertes. Ce dernier élément peut sembler être un détail mais c’est en réalité un point important dans l’histoire de la petite fille, comme le rapporte le HuffPost.

Mais l’autre grande particularité de la petite fille, c’est bien qu’elle porte des lunettes. C’est une première dans les films Disney qu’une héroïne arbore d’adorables lunettes vertes. Ce choix n’est pas anodin, la firme Disney souhaite intégrer plus de représentations dans ses films, d’autant plus que selon le Vision Council of America, environ 75 % des adultes utilisent une sorte de correction de la vision.

Disney apostrophé sur le sujet

Le Huffpost rapporte l’analyse de la psychologue Catherine Verdier à propos de cette décision : « On est beaucoup moins dans les stéréotypes de Disney, Mirabel semble être une petite fille tout à fait ordinaire avec un physique ordinaire, et même un problème aux yeux, ce qui est aussi tout à fait ordinaire ! ». D’autant plus que dans les cours de récréation, les enfants qui portent des lunettes sont encore très souvent moqués pour ça, jusqu’à générer un « sentiment de honte » selon la psychologue.

Selon la BBC, Disney aurait été apostrophé par une petite fille en 2019 sur le sujet d’ailleurs. Le président exécutif de la Walt Disney Company, Robert Iger, aurait reçu une lettre d’une petite fille anglaise de 9 ans, lui demandant pourquoi les princesses ne portaient pas de lunettes. Dans sa lettre, la petite fille écrivait : « J’ai grandi en regardant des princesses Disney que j’ai toujours admirées, et je les ai toujours trouvées belles. Malheureusement, aucune de ces princesses ne porte de lunettes et ça me donne le sentiment que je ne suis pas assez belle (…) Pouvez-vous s’il vous plaît créer une princesse Disney avec des lunettes ? J’ai l’impression que plein de filles portent des lunettes et je ne veux pas qu’elles se sentent comme j’ai pu me sentir. Malheureusement, la plupart des personnes qui en portent sont appelées des geeks, et je pense que c’est injuste ».

Enfin, pour appuyer sur le caractère intentionnel de la démarche, Disney relève que le surnom de la princesse est « Mira » qui signifie en espagnol « regarder ».