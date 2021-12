À la télé ce soir: «Envoyé spécial» ou «le grand cactus»

Au sommaire : « L'éloquence des bègues ». Ils sont bègues mais veulent prendre la parole aussi bien voire mieux que les autres. Samira et Bérénice se sont entrainées pendant des mois pour un concours d'éloquence. Elles sont montées sur scène à Bobino pour transcender leur handicap . Devant leurs enfants, leurs familles elles vont démontrer que les mots qui les ont tant fait souffrir peuvent aussi leur donner la fierté de la dignité retrouvée. - « Quand le gaz hilarant ne fait plus rire » Des petites bonbonnes en vente libre censées provoquer des fous rire. Le protoxyde d'azote fait des ravages chez les jeunes.

« Le grand cactus », à 20h35 sur TIPIK

«Le grand cactus» poursuit sa folle année, toujours avec les mêmes pilotes aux commandes : Jérôme de Warzée et Adrien Devyver, «Les Avengers du rire», entourés de leurs fidèles chroniqueurs Livia Dushkoff, Thierry Luthers et David Jeanmotte, sans compter la joyeuse bande : Kody, Martin Charlier, Bénédicte Philippon, Sarah Grosjean, Freddy Tougaux, Carmela Giusto et Fabian Le Castel ! La formule reste inchangée, à savoir trois sujets d'actualité décodés et, comme c'est la tradition, remastérisés à la sauce «Cactus» !

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Adoration », à 20h30 sur La Trois - Trois étoiles

de Fabrice Du Welz (2019)

Depuis son terrible « Calvaire » de début de siècle, notre réalisateur bruxellois poursuit d’un film à l’autre sa quête d’un cinéma d’ambiance et d’images insolites. Quelque part entre « Bonnie & Clyde », « La malédiction », l’œuvre de Mark Twain et « Jeux interdits », ce « river movie » très cinéphilique surprend, dérange et surtout interpelle sur l’amour fou intemporel, dès le plus jeune âge.

« Sherlock Holmes », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Guy Ritchie (2009)

Quel scénario brillant ! D’entrée de jeu, on détourne le piège de la voix off en détaillant par un minutieux ralenti la façon dont le héros va démêler la situation. On inverse les plans et on continue sur la lancée tout au long de l’intrigue qui trouve toute son explication dans une séquence finale à couper le souffle. Une amusante démonstration qui rend cette enquête teintée de magie noire tout à fait plausible. N’est-ce pas mon cher Watson ?

« The Wave », à 22h50 sur 13ème Rue - Trois étoiles

de Roar Uthaug (2015)

Sans aucun doute calqué sur « The Impossible », bluffante production espagnole évoquant le tsunami thaïlandais de 2004, ce film catastrophe norvégien séduit par son caractère réaliste, la qualité de ses effets spéciaux et le charisme de la très jolie Ane Dahl Torp. Énorme succès en Norvège, ce qui a valu à son auteur d’être choisi pour réaliser le probant remake de « Tomb Raider » voici trois ans.

« Toni Erdmann », à 22h25 sur Arte - Deux étoiles

de Maren Ade (2016)

Prix de la critique internationale au Festival de Cannes, ce troisième long-métrage de la native de Karlsruhe séduit tant par son côté émouvant que par l’excentricité de son héros, un enseignant retraité adepte du grimage et bien décidé à en faire voir de toutes les couleurs à sa fille, une businesswoman en phase d’apprentissage.

« Joyeuse retraite ! », à 20h30 sur RTL-TVI - Une étoile

de Fabrice Bracq (2019)

L’idée est bonne, mais en dépit de la présence de Thierry Lhermitte et Michèle Laroque en têtes d’affiche, le portrait est caricatural, incohérent, répétitif et parfois même déplaisant ! Quelques gags de situation et l’un ou l’autre bon mot sauvent de justesse la mise…