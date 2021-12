Heinz sort une mayonnaise au chocolat et à l’orange, une idée qui divise

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas… La compagnie Heinz vient de lancer avec Terry’s Chocolate un nouveau produit : une mayonnaise parfumée à l’orange et au chocolat. Une association surprenante qui pourrait avoir quelques difficultés à convaincre. C’est sûrement pour ça d’ailleurs que la « Seriously Good Terry’s chocolate Orange mayo », nom de cette nouvelle « mayonnaise » ne sera pas commercialisée mais produite à 200 exemplaires et offerte lors d’une loterie ouverte jusqu’au 13 décembre.

Pour réaliser ce « mash-up festif », The Independent détaille la recette. La « Seriously Good Terry’s chocolate Orange mayo » est faite à base de mayonnaise Heinz, du chocolat Terry’s y est ajouté avec des zestes et de l’huile d’orange ainsi que de la crème pâtissière. Heinz fait aussi des suggestions de dégustation sur Twitter. La mayonnaise irait très bien sur de la brioche, des toasts ou bien des pancakes. Ne parlons même pas de leur suggestion d’en mettre sur des croissants.

Pas la première association

Heinz est l’un des géants de l’agroalimentaire, très connu pour ses condiments et ses sauces. Terry’s est quant à lui, l’un des grands fournisseurs britanniques de chocolats lors des périodes de fin d’années, vendant plus de 40 millions de « Chocolate Orange », des boules de chocolat à l’orange, selon les chiffres de Better Retailing.

L’initiative du géant Heinz n’est pas une première, la compagnie avait déjà réalisé en 2019, un « mash-up » particulier, mêlant de la crème Cadbury avec de la mayonnaise, à l’occasion des fêtes de Pâques, rapporte le Huffpost.

Cette annonce a visiblement surpris, voir soulevé le cœur de certains internautes mais aussi de KitKat, qui s’est permis, lui aussi de faire sa propre suggestion de « mash-up » : une barre de KitKat chocolatée plongée dans une conserve de haricots rouges, sauce tomate de Heinz.