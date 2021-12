« Mon nom est Johnny », le documentaire qui bouleverse la famille Hallyday

Juste avant la projection, Laeticia et Joy, 13 ans, ont prononcé un petit discours au public : « On arrive au bout du rêve de Johnny avec ce documentaire. Sans le cinéma et la musique venus d'Amérique, Jean-Philippe ne serait peut-être jamais devenu Johnny », a déclaré Laeticia. « Mon père a rêvé toute sa vie de jouer sur les scènes américaines légendaires et il était si fier de le faire. Il n'y a pas un jour sans que nous ne pensions à lui. Il nous manque, et nous l'aimons plus que tout au monde », a ajouté Joy.

A la fin du documentaire, Jade et Joy ont été aperçues le visage couvert de larmes. « Mes filles ont découvert le film ce soir et elles étaient en larmes du début à la fin », a expliqué leur maman. « Les amis de Los Angeles qui ont partagé la vie de Johnny ont pour la plupart pleuré. » Mickey Rourke de son côté a dû sortir de la salle. « Il était bouleversé, il pleurait, il a serré mes enfants dans ses bras. Johnny était un frère de cœur pour lui et il lui manque tous les jours. Le voir ce soir dans ce documentaire a été un moment extrêmement douloureux pour lui », a ajouté Laeticia Hallyday.

Le 10 décembre, la Warner sortira un coffret collector CD, DVD et poster.