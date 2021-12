Un homme installe 30.000 lumières de Noël sur sa maison pour les fêtes

Guirlandes, néons, bonhomme de neige gonflable, Paul Bibby a mis le paquet pour éclairer sa maison de guirlandes et de décorations de Noël. L’homme de Chelmsford dans l’Essex en Angleterre s’est attelé à cette tâche depuis le début du mois de novembre, rapporte le Mirror. Paul Bibby, 56 ans, a installé environ 30.000 ampoules sur la façade et les côtés de sa maison, 98 interrupteurs sont nécessaires pour lancer les éclairages tous les soirs. Sa motivation pour décorer autant sa maison ? Paul Bibby souhaite « mettre un sourire sur le visage des gens » déclare-t-il au Mirror.

L’homme assure que ce fut le travail le plus difficile qu’il ait réalisé sur sa maison. « C’était un travail difficile de tout faire par moi-même, cette année est certainement mon plus grand projet. (…) Les gens passent devant et me disent qu’ils n’ont jamais rien vu de tel » explique-t-il et ajoute que de toutes les décorations c’est probablement le bonhomme de neige gonflable qui attire le plus les passants : « Les petits enfants adorent prendre des photos avec le bonhomme de neige gonflable, il semble être le plus populaire ». Paul Bibby décore sa maison chaque année depuis 16 ans. Cette initiative lui permet de collecter des fonds qui vont ensuite au Herts Air Ambulance, un service d’ambulance aérienne caritatif qui fournit un service médical d’urgence par hélicoptère.

Chaque soir depuis le 1er décembre, Paul Bibby actionne les 98 interrupteurs pour allumer les guirlandes qui couvrent sa maison. « Je le fais parce que je veux redonner le sourire aux gens. Je veux juste rendre les gens heureux. Je le fais chaque année et les gens ici pensent que je suis fou, mais j’adore le faire. J’attends ce moment avec impatience chaque année » confie-t-il au Mirror. Paul Bibby compte bien continuer encore quelque temps, « jusqu’à ce que je ne puisse plus monter sur l’échelle » assure-t-il. Quelques mois auparavant, Paul Bibby avait décoré sa maison de nouveau mais aux couleurs du drapeau britannique pour soutenir l’équipe nationale lors de l’Euro.