Un cerf a été vu en Italie avec des guirlandes de Noël coincées dans ses bois

Le cliché est surprenant. Le cerf se tient calmement, le regard droit dans l’objectif tandis qu’une épaisse guirlande lumineuse est emmêlée autour de ses bois. L’animal a été vu en Vénétie, à côté de Cortina en Italie la semaine dernière. Le photographe animalier a pris le cliché le 21 mars dernier et l’a publié sur Instagram.

Le « cerf de Noël »

Dans les commentaires, les internautes sont partagés. Certains sont amusés de pouvoir créer le mythe du « cerf de Noël ». D’autres en revanche, s’inquiètent pour l’animal. Le photographe, Mario Barito, raconte au journal italien, La Reppublica : « Quand je me suis approché pour le photographier, il ne bougeait même pas. Maintenant, les cerfs sont habitués aux gens, en hiver ils restent près des maisons où ils trouvent de la nourriture ». Une proximité qui a amené ce cerf âgé de 5 ou 6 ans à se trouver mêlé à une affaire de guirlande lumineuse.

La mue arrive

Plusieurs hypothèses existent et notamment celle que l’animal, trop curieux, se soit pris les bois dans un arbre décoré et embarqué avec lui les guirlandes. Les experts ne s’inquiètent pas trop. La période de la mue approche, entre mars et mai. L’animal verra alors ses bois tomber et la guirlande avec. Il n’en reste pas moins que l’animal s’est retrouvé avec cet accoutrement pendant au moins trois.