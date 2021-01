Parti jouer dans le jardin, ce petit garçon ramène un faon dans sa maison (photo)

Jeune maman américaine, Stephanie Brown s’en est bien rendu compte le 26 janvier dernier, quand son fils de quatre ans, Dominic, a ramené un nouvel ami très spécial à la maison… un faon ! Comme le rapporte RTL Info, le petit garçon était sorti s’amuser dans le jardin de la maison familiale située dans l’État de Virginie et est revenu quelque minute plus tard avec le petit animal.

Très surprise et même quelque peu effrayée au départ, Stephanie Brown a photographié son fils aux côtés du faon et a posté le tout sur les réseaux sociaux. La photo est devenue virale, à tel point que Dominic et sa maman ont eu droit à une interview sur ABC News. « Ce n’était pas du tout étrange pour lui de ramener ce petit animal. C’était très bizarre », a expliqué sur la chaîne américaine la maman, qui n’en revient toujours pas qu’« u n enfant et un cerf puissent être si populaires ».