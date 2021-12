Pourquoi Google célèbre-t-il la pizza dans son doodle interactif?

Quatre ans plus tôt, le 7 décembre 2017 précisément, la pizza napolitaine entrait dans le patrimoine universel des traditions culinaires reconnues par l’Unesco. Ce n’est pas seulement la pizza qui a fait son entrée mais aussi le savoir-faire du pizzaïolo napolitain. En 2017, plus de 2 millions de personnes s’étaient mobilisées en signant une pétition pour l’inscription de la pizza dans le patrimoine universel de l’Unesco.

Dans le détail, l’Unesco a donc reconnu trois catégories de savoir-faire : le maître pizzaïolo qui prépare la pizza et qui transmet le savoir, l’apprenti pizzaïolo qui apprend du maître et enfin le fornaio, qui façonne la pâte en forme de disque des pizzas et qui s’occupe de la cuisson.

Google propose aussi un classement des pizzas les plus appréciées des internautes. Ainsi dans le classement nous retrouvons la bien connue pizza Marguerita, la pizza blanche, la pizza Calabresa et même la pizza hawaïenne.

Une histoire royale

L’histoire la plus connue autour de la pizza reste celle de la reconnaissance de la pizza Marguerita dans toute l’Italie. En 1889, la reine Marguerite de Savoie s’est rendue à Naples. Pour l’occasion, le chef Rafaelle Esposito décide de créer pour la reine une pizza spéciale, aux couleurs de l’Italie, avec le basilic pour le vert, la mozzarella pour le blanc et des tomates pour le rouge. Le chef aurait ensuite demandé à la reine si celle-ci était d’accord pour que cette pizza spéciale prenne son nom.

La pizza est aujourd’hui devenue un incontournable avec plus de 5 milliards de pizzas consommées partout dans le monde chaque année et 350 parts seraient mangées chaque seconde.