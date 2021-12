La surprise Pécresse

En Belgique, on la connaît peu. À la fin du mois d’avril prochain, peut-être en parlerons-nous tous comme de la première femme à accéder à la présidence de la République française. Nous n’en sommes évidemment pas là, loin s’en faut. Mais le week-end dernier, Valérie Pécresse a créé une première surprise en surclassant ses concurrents au sein de l’élection de son parti, Les Républicains. Xavier Bertrand, qui se préparait à la course à l’Élysée depuis longtemps, tout comme Michel Barnier ; l’un et l’autre n’ont même pas atteint le deuxième tour. Éric Ciotti a affronté Valérie Pécresse en duel et, lui aussi, a perdu. À 54 ans, l’ancienne collaboratrice de Jacques Chirac et ex-ministre de Nicolas Sarkozy est une battante qui a conquis de haute lutte la présidence de la région Île-de-France. Cette mère de trois enfants revendique les valeurs de Chirac et Sarkozy incarnant une droite républicaine décomplexée. Sans oublier l’héritage du général de Gaulle.