Comment agir face à une personne malvoyante

Selon les estimations de l’OMS, dans les pays occidentaux, une personne sur mille est aveugle et une sur cent malvoyante. Le problème, c’est que les autres ignorent bien souvent comment se comporter face aux porteurs d’un handicap visuel. Si l’asbl Eqla se démène pour faciliter la vie de ceux-ci en leur offrant diverses formations, elle s’attache aussi à proposer des pistes aux voyants pour comprendre et accompagner de façon constructive les malvoyants. Parmi eux, Alain, qui souffre de rétinite pigmentaire, nous explique : « Je ne vois que devant moi, comme si j’étais dans un tunnel étroit, et sans distinguer les détails. Les images à la télé sont dans les gris et les noirs. Les vêtements sont de couleurs peu tranchées. À certains endroits de mon champ de vision, il y a aussi des “zones mortes”. Je ne repère pas non plus une tache ou une flaque d’eau au sol… »