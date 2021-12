La succession de Karl Lagerfeld atteint 12 millions d’euros, quatre fois les estimations

La maison de vente aux enchères Sotheby’s de Monaco parle d’un « triomphe ». L’ensemble des 582 lots proposés ont été vendus. Les acheteurs ont pu retrouver de nombreux croquis et dessins du couturier mais aussi des œuvres collectionnées. Plus de 1.400 enchérisseurs étaient présents en salle ou virtuellement à travers le monde, « dans une ambiance électrique » selon Pierre Mothes, vice président Sotheby’s France, rapporte l’AFP.

Un autoportrait à 107.000 euros

Parmi les pièces vendues, un « Portrait de Karl Lagerfeld » réalisé par le japonais Takashi Murakami est parti pour 292.100 euros, alors qu’il était estimé entre 80.000 et 120.000 euros. Une autre œuvre du peintre français Guy-Pierre Fauconnet, réalisée en 1920, « Vache et sa Laitière » s’est elle envolée à 152.400 euros alors qu’elle était estimée entre 4.000 et 6.000 euros. Parmi les objets personnels de Lagerfeld, un Autoportrait a été acquis pour 107.250 euros (estimé entre 2.000 et 3.000 euros) tandis que trois carnets d’inspiration du couturier, estimés entre 3.000 et 5.000 euros, ont trouvé preneur pour 152.400 euros.

La collection proposée ce week-end provenait essentiellement des résidences de Karl Lagerfeld dont son appartement Quai Voltaire à Paris. Passionné par la période Art Déco, le styliste possédait de nombreuses créations et meubles des Français Louis Süe et André Mare, parmi les artistes fondateurs du mouvement dans les années 1920.

La seconde partie de la vente, en ligne, se tiendra à Paris du 6 au 16 décembre avant une vente à Cologne, en mars prochain.