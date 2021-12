Qui était la «comtesse aux pieds nus»?

Quel autre titre que « La comtesse aux pieds nus » pourrait résumer la carrière et la vie d’Ava Gardner, considérée en plein cœur de l’âge d’or hollywoodien comme la plus belle femme du monde ? En faisant démarrer cette soirée par le film de Joseph L. Mankiewicz, on se trouve pourtant dans une sorte de faux-semblant, car c’est en réalité pour Rita Hayworth que le rôle avait été écrit, inspiré d’ailleurs par la vie de la rousse « Gilda », rivale s’il en fut de la « brune incendiaire » de Caroline du Nord. On sait aujourd’hui que l’intéressée avait refusé le tournage parce que, précisément, elle était trop proche du personnage. Et que la vacuité du rôle a déclenché un véritable séisme en coulisses sur les hauteurs de Beverly Hills ! Jennifer Jones voulut contourner le veto de son mari de l’époque, le producteur David O. Selznick, alors que Linda Darnell mit un terme à la relation qu’elle entretenait avec le réalisateur sous prétexte qu’il lui avait refusé une simple audition.