L’adieu au Grand Jojo: suivez la cérémonie en direct (photos et vidéos)

Les fans au rendez-vous malgré le froid

Une petite foule s’est rassemblée devant la Basilique pour se souvenir du Grand Jojo. « Qu’est-ce qu’il nous a fait danser ! Des bals musettes… » lance une femme présente à des journalistes de la RTBF et ajoute : « C’est une icône qu’on a perdue. Regardez Johnny Hallyday, Annie Cordy et maintenant le Grand Jojo. J’espère qu’il restera dans notre cœur et dans notre vie. C’était un homme merveilleux qui chantait bien, jovial et sympa. Il donnait la main à tout le monde ».

Une partie des personnes présentes a pu rentrer à l’intérieur de la Basilique. Une autre femme confie à la RTBF : « Et c’est bien dommage que la cérémonie n’ait pas lieu samedi, parce qu’il y aurait eu beaucoup plus de gens ».

BelgaImgage

BelgaImage

BelgaImage

Des personnalités présentes

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités seront présentes pour rendre hommage au Grand Jojo. Des discours seront donnés dans la matinée, notamment par son beau-fils et réalisateur Thierry Decoster, ainsi que par ses amis dont Cyril Forthomme. Salvatore Adamo, Sandra Kim, Claude Barzotti, Jean-Luc Fonck sont attendus ainsi que des personnalités politiques dont Elio Di Rupo et les bourgmestres des communes bruxelloises.

Salvatore Adamo s’est souvenu de son ami : « On avait beaucoup de respect l’un pour l’autre. C’était une personne très bienveillante. Et là, j’avais l’impression que les gens n’étaient pas convaincus qu’il partait vraiment. C’était comme si on venait dire au revoir à un ami en sachant qu’on le retrouverait à la prochaine fête tout simplement ». Enzo Scifo ajoute quant à lui : « C’est quelqu’un qui ne calculait pas et plein d’humanité. Il a toujours été proche des Belges et proche du football et aujourd’hui je suis ici pour représenter la communauté du foot ».

À la fin du service Sandra Kim a déclaré s’être « bien amusée finalement ». « C’était très sympa, quelque chose de formidable qu’il aurait souhaité. Je pense que de là-haut, il doit vraiment sourire » ajoute-t-elle.

« C’est bizarre, il y a un sentiment de tristesse qu’il soit parti mais aussi de rassemblement de tous les Belges. Il a marqué toutes les générations. Il est toujours resté proche de son public » a confié le bourgmestre Philippe Close.

BelgaImage

BelgaImage

BelgaImage

La cérémonie est aussi encadrée par des forces de police. « On respecte les dispositions sanitaires avec le respect de la distanciation et du port du masque. On encadre tout ce qui est extérieur et les abords de la basilique. Il y a eu une dérogation exceptionnelle de 400 personnes par les autorités administratives. Avec Toots Tielemans, on a eu entre 2000 et 2500 personnes donc on prévoit les effectifs en fonction » explique le commissaire François Ganseman, directeur de la police de Koekelberg à la DH.

La musique est bien entendu à l’honneur. La cérémonie est ponctuée par des chansons déjà sélectionnées par le Grand Jojo et la Brabançonne résonnera dans les murs de la Basilique.