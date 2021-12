Koh-Lanta: Coumba se défend d’avoir participé aux «dîners clandestins» et pointe du doigt la production

Cependant, Coumba annonce qu’elle savait bien que des « dîners clandestins » avaient lieu, et qu’elle n’avait pas pu en profiter. L’ancienne aventurière rejette surtout la faute sur la production de l’émission, Adventure Line Productions : « Peut-être que comme on est des aventuriers aguerris, la prod avait beau avoir tous les vices, nous, on avait le tournevis. On cherchait à les feinter. Et puis je pense que la prod avait une grande confiance en nous en se disant : « Les candidats, on ne va pas les fliquer. Ils sont assez grands, c’est des vrais aventuriers. Ils ne vont pas aller chercher à tricher ».Mais s’alimenter, c’est le besoin primaire. Donc je pense qu’ils ont mal calculé leur coup ». Enfin elle ajoute que la tricherie a eu lieu parce que la surveillance n’était pas assez importante sur le tournage : « Eux aussi, ils ont m*rdé dans l’histoire. Il fallait mettre plus de surveillance, en vérité. On va tenter, on va chercher, on va trouver ».