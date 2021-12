«Koh-Lanta»: après Teheiura, des nouvelles tricheries importantes ont été révélées

Le 9 novembre dernier, Teheiura avouait avoir triché dans la dernière édition de « Koh-Lanta » et avait récupéré de la nourriture grâce à des habitants. Teheiura a été éliminé pour sa tricherie mais n’a jamais révélé les noms des candidats à qui la triche avait aussi bénéficié, bien que Le Parisien pointe Sam et Claude du doigt. Le candidat polynésien avait récupéré de la part de pêcheurs de la nourriture dont un steak frites, des légumes et des fruits . Il avait aussi ajouté avoir régulièrement reçu des sollicitations d’autres candidats pour aller chercher plus de nourriture.

Aujourd’hui, Le Parisien révèle que d’autres candidats ont abusé de la fatigue des gardes pour aller demander de la nourriture dans un hôtel non loin. Des candidats attendaient la fin d’un conseil et que les gardiens qui devaient les surveiller, s’endorment. Le Parisien explique ensuite que ces candidats se sont rendus dans une pension familiale qui possède des bungalows sur le lagon, non loin. Les aventuriers incriminés sont « les mêmes que ceux qui faisaient des provisions de citron verts » d’après le quotidien.

Ils sont allés à la rencontre des personnes logeant dans cette pension en pleine nuit pour leur demander de la nourriture. Quand les habitants se sont vus demander s’ils avaient donné de la nourriture, l’un d’entre eux a répondu : « Si des candidats sont venus chez moi ? Vous savez dans les îles, on oublie tout ». Une réponse qui laisse deviner qu’effectivement, des candidats ont bel et bien été aidés à surmonter la faim. Cette tricherie aurait eu lieu plusieurs fois, devenant presque des « rendez-vous » tous les trois jours. Les candidats auraient bénéficié de repas salé et sucré mais aussi de boissons énergisantes.

Cette saison anniversaire de l’émission est une fois de plus entachée par la triche. les candidats ont admis que cette saison « Légende » était particulièrement difficile à cause des épreuves mais aussi de la rudesse du quotidien et de la faim.