Koh-Lanta: steak, frites et légumes, la tricherie de Teheiura est allée plus loin

Dans un entretien accordé au Parisien, l’aventurier admet avoir en réalité mangé deux fois dans la même journée et avoir été sollicité par ses coéquipiers pour demander un peu de nourriture aux habitants des îles. Dans un post Instagram, Teheiura écrit : « Arrive ce jour fatidique où j’aperçois une personne sur son bateau. Je lui ai fait un signe de la main, je n’ai pas pu résister ». Il ajoute avoir finalement mangé un steak, des frites et des légumes. Il ajoute avoir aussi reçu une papaye, qui n’était pas encore mûre. Teheiura l’a donc laissé de côté. Finalement, Teheiura a été nourri à deux reprises cette journée-là.

L’exclusion du candidat Teheiura de « Koh-Lanta : La Légende » pour tricherie a fait grand bruit. Le candidat aurait bénéficié de l’aide d’habitants des îles aux alentours pour se procurer de la nourriture. Un manquement important aux règles du jeu. L’aventurier a admis sa tricherie, il a tout de même été exclu. Mais ce qui apparaît au fur et à mesure des confidences des candidats, c’est que Teheiura n’aurait pas été le seul à en profiter et il ne serait pas seulement questions de quelques papayes comme cela fut insinué par certains candidats.

De l’aveu de tous les candidats, cette saison « All Star » a été terriblement éprouvante et l’envie de quémander de la nourriture s’est faite très pressante. Les candidats étaient presque affamés et certains ont vu leur corps véritablement se transformer. Pour Teheiura, une difficulté supplémentaire s’est ajoutée à cela. L’émission avait lieu sur son île natale et ne pouvait pas rentrer en contact avec sa famille. « On aurait pu penser que cela m’aurait apporté un avantage, cela a été tout le contraire. Pour cette édition, l’île principale était en face. Je voyais en permanence au loin la maison de mes parents. Cela m’a mis beaucoup de pression, je n’ai jamais vraiment réussi à me sentir dans le jeu », avait-il déclaré.

D’autres candidats impliqués

Un point que les fans du jeu ont aussi relevé c’est que Teheiura est bien le seul candidat sanctionné alors que deux autres candidats ont profité de la nourriture extérieure ramenée par Teheiura. Les noms n’ont pas été donnés officiellement mais il pourrait s’agir de Claude et Sam. Ce n’est pas la première tricherie de ce genre dans l’émission. D’anciens candidats ont avoué leurs méfaits : « Au conseil, il n’y avait pas toujours de gardien. Alors, on en profitait pour faire nos petites courses la nuit près des habitations plus loin » a confié un des candidats. Une autre fois, c’est carrément une glacière oubliée par des locaux qui travaillaient près des campements qui a été chapardée par les candidats.

Ce que les candidats ont le droit de manger

Au début de chaque tournage, les candidats bénéficient d’un stock limité de riz. Les aventuriers reçoivent aussi une formation qui leur permet de reconnaître ce qui est comestible ou non. Les candidats peuvent donc ensuite se nourrir en trouvant des légumes, des fruits, du poisson ou bien du manioc. La production n’intervient jamais pour aider les candidats à trouver de la nourriture sauf pour certaines exceptions. Notamment si une équipe se retrouve sans feu ou outils pour pêcher comme une canne à pêche par exemple. Pour autant, la faim ne doit jamais devenir un péril pour les candidats. Ainsi, une équipe médicale est toujours présente pour vérifier l’état de santé des candidats avant chaque épreuve. Enfin si un candidat est trop faible, il peut bénéficier d’un soda. Égalité oblige, si un candidat reçoit un soda, les autres aussi peuvent en avoir un. Ce sont là les seuls aides que les aventuriers reçoivent pendant l’émission.