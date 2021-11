Koh-Lanta: Denis Brogniart s’exprime sur l’exclusion de Teheiura (vidéo)

L’animateur est longuement revenu sur ce qu’il s’est passé lors du tournage et de la décision d’éliminer l’un des grands favoris de cette édition anniversaire de « Koh-Lanta : Les Légendes ». Denis Brogniart rappelle avant tout que l’émission reste un jeu. Ce rappel est d’autant plus nécessaire que TF1 avait dû interpeller les internautes suite aux vagues de harcèlement contre les candidats.

« Koh-Lanta est un jeu. Oui, il y a eu triche, c’est pour cela que je suis allé voir Teheiura, mais n’oubliez jamais que Koh-Lanta, c’est un jeu. Un jeu extrêmement difficile, le plus complexe et dur à vivre à la télévision. Personne ne peut imaginer ce qu’est la difficulté de Koh-Lanta » a-t-il expliqué.

« Je considère que Teheiura est un aventurier d’exception, qui disputait Koh-Lanta pour la 5e fois et qui nous a tous fait vibrer » continu l’animateur. « Vous ne pouvez pas empêcher les gens à passer autour. Oui, les camps sont surveillés, mais on ne met pas un périmètre de sécurité autour des endroits où l’aventure se passe. Quand on est à l’étranger, Koh-Lanta ne veut pas dire grand-chose, mais là, on était en Polynésie, mais on est en France, et donc les gens connaissent le programme et adulent Teheiura, qui est la personnalité la plus reconnue en Polynésie française. Certains ont essayé de l’aider, de les aider, et qui ont apporté de la nourriture et il a cédé, ils ont cédé à la tentation ».

Denis Brogniart s’est aussi directement adressé au candidat évincé : « Je te le dis à toi Teheiura : tu as commis une faute, tu as eu ce moment de faiblesse, mais ça ne remet pas en cause l’aventurier et l’homme que tu es ».

Il est aussi revenu sur la difficulté de prendre la décision d’éliminer le candidat. « Il était impossible pour nous de ne pas sanctionner, de ne pas aller voir Teheiura. Je ne vous le cache, ça a été le moment le plus difficile que j’ai eu à vivre sur Koh-Lanta (…) On n’est pas des enquêteurs de police, quand on dispute Koh-Lanta, il n’y a pas une personne derrière chaque candidat, on n’est pas là à fliquer du matin au soir. Ils sont sur des endroits désertiques, mais simplement la mer appartient à tout le monde. On ne bloque pas tout le monde » explique Denis Brogniart.

Enfin il ajoute avoir des doutes sur cette décision et met en avant la sincérité de Teheiura qui a tout de suite admis les faits : « Est-ce qu’on a pris la bonne décision ? Je ne sais pas (…) C’était important d’avoir ce moment avec lui et de lui dire droit dans les yeux. C’est un homme d’honneur et il a reconnu tout de suite ce qui s’est passé et qu’il a succombé à la tentation. C’était lui qui a pris l’initiative et dès qu’il a eu la proposition venant de l’extérieur, car c’était plus facile pour lui, tout simplement, c’était le seul qui pouvait répondre favorablement à cette proposition » conclu l’animateur.