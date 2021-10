TF1 appelle au calme suite aux messages haineux contre les candidats de «Koh-Lanta»

TF1 vient de poster un tweet appelant au calme. Un fait rare qui trahi l’ampleur des messages haineux que les candidats reçoivent depuis le début de la saison « Koh-Lanta : La Légende ». À l’intention des internautes, la chaîne qui produit et diffuse l’émission tient à rappeler que « Koh-Lanta » reste un jeu et que certains internautes vont trop loin.

Dans cette saison anniversaire, les participants ne sont autres que d’anciens candidats, ayant gagné ou non des éditions précédentes. La notoriété déjà acquise des participants a permis très facilement aux téléspectateurs et les internautes de s’identifier à eux et de se permettre de nombreux commentaires. Mais dernièrement, de nombreux candidats se sont plaints de recevoir de plus en plus de messages haineux voir de menaces à leur encontre via les réseaux sociaux.