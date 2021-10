Les chaussettes «Koh-Lanta» arrivent pour les 20 ans de l’émission

Les fans de « Koh-Lanta » pourront se reconnaître à leurs chaussettes désormais. L’émission s’est lancée dans une collaboration avec Label Chaussette, une marque de chaussettes donc, pour proposer une gamme rouge, jaune et noire. Une bonne nouvelle à l’arrivée de l’hiver.

Pour les 20 ans de l’émission, la collection capsule propose donc trois modèles aux motifs originaux et colorés. La marque utilise les codes couleurs de l’émission, à savoir le jaune et le rouge en référence aux couleurs des équipes. Le noir lui représente le totem d’immunité face au conseil. Les chaussettes sont 100 % Made in France. Comptez 14,50€ la paire de chaussettes ou bien 39€ pour le coffret complet.