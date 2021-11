Tricherie dans Koh-Lanta: pourquoi Teheiura est-il le seul candidat éliminé? Les explications d’Alexia Laroche-Joubert

C’est LE sujet à propos les fans de « Koh-Lanta » vont discuter encore longtemps : la tricherie de Teheiura . Premier grand cas de triche découvert et avéré, l’affaire a eu des conséquences difficiles puisque Teheiura a été éliminé du jeu (mais fera partie du jury final). Mais une question se pose pourtant : pourquoi le Polynésien est-il le seul candidat éliminé, alors qu’il est sûr que d’autres candidats (peut-être Sam, Claude et Laurent) ont profité de la nourriture demandée à des locaux par Teheiura ?

Dans « Touche pas à mon poste » mercredi soir, Alexia Laroche-Joubert, productrice du jeu d’aventure, est revenue sur cette décision. « Il s’avère qu’on a décidé, et on en a beaucoup discuté, de sanctionner la personne qui avait organisé la venue des aliments, et pas ceux qui avaient partagé », a expliqué la productrice, ajoutant que Teheiura n’avait jamais donné le nom de ceux qui avaient participé à la triche. Bien sûr, les prénoms de certains aventuriers sont revenus aux oreilles de l’équipe, « mais on ne sait pas s’il n’y en avait pas d’autres, donc à un moment, on avait une certitude, c’est que Teheiura s’était fait rapatrier de la nourriture, comme il l’a dit », a justifié Alexandra Laroche-Joubert.

Elle a aussi raconté comment la production avait découvert le pot aux roses : « On a entendu des bruissements dans les retours des micros, on entendait des histoires en lien avec des papayes. On est allé voir les aventuriers et, en posant les questions, Teheiura a directement avoué qu’il avait triché et qu’il s’était fait livrer de la nourriture et l’avait partagée autour de lui ». « Extrêmement surpris » d’apprendre cette tricherie, « une première dans ‘Koh-Lanta’ », les membres de la production ont discuté d’une sanction durant plusieurs jours, avant de choisir celle que l’on connaît.