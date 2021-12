La princesse Catharina Amalia fait son entrée au Conseil d’État à 18 ans (photos)

La princesse Catharina Amalia vient de faire un grand pas dans la vie adulte. Le lendemain de son anniversaire, la princesse est allée, accompagnée de ses parents, se rendre au Conseil d’État néerlandais pour se présenter comme future souveraine au peuple. Une tradition bien ancrée que la princesse tenue avec brio en faisant notamment référence à sa grand-mère, la reine Beatrix, lors de son discours.

Ainsi, la princesse tout juste majeure a déclaré devant la plus grande instance consultative du gouvernement et devant les caméras de la télévision publique néerlandaise (NOS) : « C’est une nouvelle phase, je m’en rends compte ». La Princesse qui se présente comme un peu « différente de ses pairs », a concédé de ne pas tout connaître encore des rouages mais compte bien apprendre son nouveau rôle : « Mais nous savions que depuis dix-huit ans que cela arriverait. Je me rends compte à quel point je connais peu les missions du gouvernement, l’évaluation des lois, le fonctionnement de l’administration et la fonction du juge ».