Stromae chez Jimmy Fallon dans le «Tonight Show»

Ce mercredi soir, Stromae était dans le « Tonight Show » présenté par Jimmy Fallon. Il y a interprété « Santé », son nouveau single, dont l’album devrait sortir début 2022.

L’émission est une pointure dans le monde télévisuel américain. Et il s’agit d’un honneur pour les artistes de passer s’y produire ou discuter avec l’animateur. Stromae a rejoué le clip de « Santé », en étant habillé et coiffé de la même façon que pour son nouveau single. Il était entouré de quatre musiciens et d’une dizaine de danseurs.