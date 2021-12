Des personnes transgenres à Miss France? Geneviève de Fontenay bondit

Alors qu’on réclame plus d’ouverture d’esprit dans le concours, l’idée de ne pas être dans la « norme » choque Geneviève de Fontenay

Miss Trans France appelle à plus de modernité et à l’inclusion de personnes transgenres dans le concours. Quelques heures avant le début de Miss France, diffusé dès 21 heures sur TF1, l’artiste réunionnaise Louïz souhaite qu’on modernise les critères de sélection.

Ce qui est « envisageable » et a « fait partie des discussions » d’Alexia Laroche-Joubert et du Comité, a expliqué à Europe 1 ce samedi matin Elisabeth Moreno, la ministre pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cette « possibilité » a fait bondir Geneviève de Fontenay, 89 ans, qui a claqué la porte du concours pour divergence de vue il y a une dizaine d’années. L’emblématique « Miss des Miss » s’est montrée « très choquée », dans un communiqué.