Coumba n’est pas certaine de participer à la finale en plateau de «Koh-Lanta»

À cause des nombreuses polémiques, l’aventurière pourrait ne pas être présente sur le plateau ce soir.

La semaine dernière, Coumba s’était déjà exprimée dans « Touche pas à mon poste » pour nier avoir participé à ces « repas clandestins », rapporte Le Figaro. Ce dimanche 12 décembre, la membre du jury final a une nouvelle fois pris la parole, mais sur son compte Instagram cette fois, via un live. De par ses réponses, elle a confirmé l’existence de ces repas durant le tournage. « C’est forcément un candidat qui a dénoncé la tricherie parce que c’est quelque chose qui s’est passé là-bas. Un candidat ou une candidate a parlé à d’anciens participants de « Koh-Lanta » qui sont frustrés de ne pas avoir été appelés pour cette édition des 20 ans et qui font des esclandres pour nuire à cette saison des légendes. C’est de la jalousie tout ça », a déclaré la coach sportive.

À quelques heures de la finale de « Koh-Lanta », le déroulement précis de l’émission reste encore une énigme. En effet, à cause de révélations de tricherie concernant des « dîners clandestins » auxquels auraient pris part de nombreux candidats en cachette après les conseils, la production mène son enquête. Révélé par le Parisien, le scandale prend de l’ampleur car une photo serait venue confirmer que plusieurs aventuriers auraient quitté la surveillance de la production pour aller demander de la nourriture à la population locale après les conseils éliminatoires.

Coumba a également ajouté que Teheiura n’était pas concerné par cette tricherie : « Teheiura n’était pas dans ce coup-là. Quand il a appelé les bateaux deux ou trois fois pour manger, il a écopé de sa sanction et il l’a acceptée en se dénonçant lui-même. Mais l’histoire de la bouffe d’après-conseil, il n’était pas concerné. » La candidate de « Koh-Lanta : la légende » a également ajouté que pour elle « manger, ce n’est pas tricher ». « C’est un besoin primaire de l’être humain. On va chercher, c’est normal. Ils ont cherché et ils ont trouvé, la production n’avait qu’à mieux les surveiller. Ceux qui sont dans les derniers de l’aventure ont tous mangé, sauf Ugo », a aussi indiqué Coumba, en mentionnant le chouchou des téléspectateurs.