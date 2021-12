« Koh-Lanta : La légende » entrera vraiment dans la légende mais pas de la plus belle manière

Les scandales sur « Koh-Lanta : La légende » auront fait de cette saison la plus exceptionnelle jamais diffusée sur TF1. D’émission de survie, nous sommes passés à « mais qui a bien pu manger avec Teheiura ? ». Cette question a été balayée la semaine dernière lorsque des bruits de couloirs ont appris que le héros polynésien n’était pas le seul en cause et que d’autres ont triché.

On pensait découvrir ce mardi soir qui était le grand gagnant de « Koh-Lanta : La légende ». On se demandait qui allait repartir avec les 100.000 € promis au vainqueur. On se demandait si Ugo, le survivant, allait déjouer le sort et emporter son deuxième « Koh-Lanta ». Ou si Claude, « le roi Claude », allait enfin pouvoir entrer le titre de vainqueur de « Koh-Lanta » dans son palmarès.

Il n’en sera pourtant rien.

Au terme d’une longue soirée d’émission ayant vu Laurent gagner les poteaux et Claude choisi pour faire face au Jury Final, Denis Brogniart a appelé les candidats à s’asseoir tous ensemble. Cette fois-ci, pas de distinction entre les candidats. Claude et Laurent, finalistes, sont même arrivés juste avant Ugo.

Après une petite rétrospective de la compétition, le célèbre présentateur a annoncé qu’il n’y aura pas de vainqueur cette année : pour « manquements au Code d’honneur de ‘Koh-Lanta’ ».

« Un petit groupe d’aventurier n’a pas respecté le Code d’honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu », a-t-il déclaré devant des candidats aux visages fermés. « Ce qui a pu fausser le déroulement du jeu. Nous avons donc décidé, avec un huissier, de ne pas désigner de vainqueur. »