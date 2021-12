«C’est de la faute de tout le monde»: pensant ne pas être enregistré, Claude balance sur les tricheries de «Koh-Lanta: la légende»

Des révélations qui risquent d’alimenter encore plus la polémique, juste avant la finale de ce mardi 14 décembre.

Il est également possible que le gagnant (Claude, Laurent ou Ugo, le favori des téléspectateurs), ne remporte pas les 100.000 euros promis et que la somme soit versée à une association. Mais alors que la finale du jeu semblait déjà incertaine, de nouvelles révélations faisant l’effet d’une bombe viennent d’être dévoilées.

La finale de « Koh-Lanta : la légende » risque d’être particulièrement chamboulée ce soir. En effet, les accusations de tricherie de nombreux candidats vont sérieusement impacter cette édition spéciale de l’émission. À cause de l’enquête menée par la production concernant ces « repas clandestins », le dépouillement final en plateau n’aura pas lieu en direct, les candidats ayant été convoqués plus tôt que prévu pour enregistrer cette partie du programme habituellement diffusée en direct.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir Laurent remercier pour des chaussures customisées. Jusque-là aucun problème. Mais en fond sonore, on entend clairement Claude, ne pensant pas être enregistré, dire : « C’est de la faute de tout le monde. C’est ça que les gens n’ont pas compris. Les candidats, la prod… tout le monde. À chacun son échelle, on a foutu la merde ». Des propos qui viennent sans aucun doute confirmer son implication dans ces « repas clandestins ». Avec tous ces scandales, comment l’émission va-t-elle se conclure ? Réponse dans quelques heures…