«Koh-Lanta»: suite aux accusations de tricherie, le déroulement de la finale chamboulé

La finale de « Koh-Lanta : la légende » est diffusée ce mardi 14 décembre à partir de 21h05 sur TF1. Mais depuis quelques jours, les soupçons de tricherie prennent de l’ampleur, forçant la production à mener une enquête. Après l’éviction de Teheiura suite à sa propre dénonciation pour triche (il a avoué avoir demandé à deux reprises de la nourriture à des pêcheurs qui passaient), une photo serait venue confirmer la rumeur selon laquelle de nombreux candidats auraient participé à des « repas clandestins » en allant demander de la nourriture auprès de la population locale à la fin des conseils, en échappant à la surveillance de la production.

Et tous ces scandales vont impacter le déroulement de la finale prévue ce soir. En effet, après l’épreuve des poteaux et le vote du jury final, l’émission se déroule habituellement en direct avec les candidats en plateau. L’occasion de revenir sur les moments forts du jeu, jusqu’au dépouillement final. Mais cette fois, cette dernière partie ne se passera pas comme prévu. Selon Le Parisien, celle-ci ne sera pas diffusée en direct, mais enregistrée plus tôt aujourd’hui, afin de prendre le moins de risque possible face à ces affaires de tricherie, rapporte Télé Loisirs.