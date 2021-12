Teheiura réagit après les révélations des «repas clandestins» dans «Koh-Lanta»

Mardi 7 décembre, Le Parisien révélait de nouvelles tricheries dans la dernière saison de « Koh-Lanta ». Cette fois-ci, des candidats ont véritablement mis en place des stratégies pour régulièrement aller manger chez des habitants non loin. Les révélations sont inquiétantes pour la réputation de l’émission. Les cas de tricherie sont importants et provoquent chez les téléspectateurs beaucoup de déception.

Hier soir, lors de la diffusion de l’épisode révélant les trois finalistes, Teheiura s’est adressé à ses fans sur Instagram. Dans un message sobre, l’ancien aventurier explique ne pas avoir participé aux repas ni les avoir organisés.

« J’ai appris comme vous les révélations du Parisien autour de « repas clandestins » qui se seraient déroulés des soirs de conseils pendant la saison de « Koh-Lanta – La Légende ». Tout d’abord, je tiens à préciser que je n’ai en aucun cas participé à ces repas et encore moins organisé quoi que ce soit. Le Parisien, qui a dévoilé l’information, le confirme d’ailleurs, expliquant plusieurs fois dans son article que je n’étais ni présent, ni impliqué » écrit-il.

Teheiura ne précise toutefois pas s’il était au courant de ces triches, sans y avoir participé. L’ancien candidat de l’émission souhaite aussi revenir sur son exclusion : « Je reçois de nombreux messages pour me dire que la sanction que m’a adressée la production n’était pas juste, que d’autres personnes auraient dû être exclues du jeu. Quand je suis sorti, je m’étais en réalité dénoncé moi-même hors caméra auprès de la production, ce qui a amené la scène avec Denis Brogniart qui a été diffusée ensuite et que vous avez vu ».

Enfin, Teheiura rappelle qu’il n’est pas juge de la situation, incitant d’une certaine façon à faire de même et attendre les conclusions de l’enquête menée par la production de « Koh-Lanta » pour en savoir plus. « J’ai fauté. Bien que sur un seul jour, je ne trouvais pas honnête – pour ma part – de continuer l’aventure. Pour le reste, je ne suis pas juge. Dans la vie, je regarde toujours ce que je fais, et non pas ce que les autres font. On se dit à la semaine prochaine pour la finale » conclut-il.