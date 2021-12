«Koh-Lanta»: la production réagit aux nouvelles annonces de triche

Une fois de plus, « Koh-Lanta » est entaché par des rumeurs de triche. Le Parisien a révélé ce mardi 7 décembre que cinq candidats auraient activement triché pour trouver de la nourriture. Contrairement aux aveux de Teheiura qui a « seulement » bénéficié de l’aide de pêcheurs pour récupérer de quoi faire un repas avec un steak, des frites, des fruits et des légumes, les autres candidats incriminés auraient fait bien plus.

Selon les révélations du Parisien, des candidats, dont les noms n’ont pas été dévoilés, auraient mis en place une stratégie pour aller régulièrement se sustenter. Plusieurs fois, des candidats ont attendu que les gardes s’endorment après les conseils pour se rendre dans une pension familiale non loin et demander de la nourriture.